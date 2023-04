Prospettive, Langhe e Roero culla dell'arte contemporanea

L'arte contemporanea incastonata tra le colline delle langhe.

Succede a Roddino, borgo di poche centinaia di anime dove una palazzina di tre piani che ospita una biblioteca e uno studio medico è diventata sfondo di un murale dai colori sgargianti: nero, viola rosa e giallo. L'opera ideata dagli artisti Liam Gillick e Hito Steyerl per riflettere il paesaggio attorno. Tra ecologia e cambiamenti climatici.

Dai colori sgargianti di Roddino all'alluminio della gigantesca nave a vela di Neviglie, scultura di Jean Marie Approiu realizzata nella

fonderia De Carli di Volvera. Si chiama il viaggiatore. Una barca simbolica che rinvia allo stemma comunale cittadino

Il binomio langhe e arte una storia lunga oltre 20 anni. tutto cominciò con la cappella del barolo affrescata dagli artisti Lewitt e Tremlett nel 1999, proseguita poi con la scultura di Valerio Berruti ad Alba. Ora due tappe in più e così Lanhe e Roero sognano il titolo di capitale della cultura per il 2026.