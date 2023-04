Rom, oggi la maggior parte di loro vive in case, ma i pregiudizi restano forti

È la giornata internazionale dei Rom. Torino è tra le città protagoniste di una ricerca sulle popolazioni in Italia e sulle politiche di inclusione, realizzata dall'Università di Padova nell'ambito del progetto Hero, di cui è capofila la cooperativa sociale Liberitutti.

Oggi si contano circa 1.600 rom tra Torino e provincia. Buona parte di loro vive in case. Si stima siano 500 le persone rimaste in alloggi di fortuna nei campi ai margini della città. Quattro insediamenti sono autorizzati: Germagnano, Aeroporto, Le Rose e Sangone. Altri cinque gli accampamenti spontanei. Lì i rom vivono in una situazione altamente segregante. Perché si fa fatica ad andare a scuola e a trovare un lavoro. Tutto nonostante Torino sia intervenuta in materia fin dagli anni Settanta.

Intanto, restano forti anche i pregiudizi sui rom. Così parte una campagna per la loro inclusione anche con un video scritto e diretto da Luca Mariani, mentre Liberitutti ha appena avviato un monitoraggio delle cascine abbandonate tra Torino e dintorni: potrebbero diventare nuove case per i rom che ancora oggi vivono nei campi.

Interviste a Erika Mattarella, Cooperativa sociale Liberitutti e Vincenzo Romania, coordinatore ricerca Università di Padova