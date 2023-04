Baricco, Bollani, i premi nobel Svetlana Alekseevic e Soyinka per l'ultimo salone di Lagioia

Alessandro Baricco con Stefano Bollani e Valentina Cenni per un viaggio tra musiche e parole e il premio Nobel Svetlana Alekseevic. Sono loro che terranno a battesimo il salone del libro numero35. Sarà bellissimo ha detto Nicola Lagioia che davanti alla platea della casa teatro ragazzi ha presentato i protagonisti della kermesse.



Il suo ultimo salone sarà il più grande di sempre, ingloberà per la prima volta anche la pista 500 e a Annalena Benini a cui passerà il testimone dà un consiglio. “I miei referenti sono sempre stati editori e scrittori”.



Dopo la nomina, in molti speravano di rivederla all'ultima conferenza stampa prima dell'inaugurazione di maggio, ma non c'era. Basta parlare di politica e nomine - ha detto Silvio Viale di Torino città del libro - adesso è tempo di pensare solo al programma.