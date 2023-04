Primo caso di uomo contagiato dal fungo di una pianta

Grazie alla maggiore attenzione ai microrganismi patogeni, dopo la pandemia di Covid 19, e alle tecnologie genetiche per diagnosticare le malattie i medici indiani dell'Apollo Hospital di Calcutta hanno studiato e curato il primo paziente registrato nel mondo contagiato da una pianta. Il micologo di 61 anni, indiano, infettato dal pericoloso fungo del pesco, e di alcune piante ornamentali, che di solito causa malattie nella pianta, ma non nell'uomo, dopo 3 mesi di sintomi respiratori è guarito con la somministrazione di un antimicotico per due mesi. Tgr Leonardo

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Benedetto Mallevadore