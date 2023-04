Sassuolo-Torino, Juric soddisfatto: "Una grande partita"

“Penso che la squadra ha fatto una grande partita. E' entrata in campo stradominando, dopo mezz'ora doveva essere in vantaggio di due-tre gol di scarto, il Sassuolo raramente passava il centrocampo. Poi abbiamo preso il gol sul loro primo tiro sapendo che loro hanno giocatori dalla qualità altissima”. Ivan Juric è soddisfatto per quello che si è visto a Reggio Emilia. Ci ha pensato Sanabria a togliere le castagne dal fuoco al Toro. La sua torsione di testa in un momento chiave dell'incontro ha ridato speranza e forza ad un Torino che ha rischiato di naufragare dopo aver per lunghi tratti dominato in casa del Sassuolo.

Occasioni perdute

La traversa di Radonjic nel primo tempo sembrava il sigillo di una superiorità incontestabile. Ci ha pensato un minuto dopo Pinamonti, bravo a raccogliere una smanacciata di Milinkovic-Savic al limite dell'area piccola, a smorzare gli entusiasmi del Toro. Il fuorigioco millimetrico fischiato nella ripresa a Laurienté che ha portato all'annullamento del 2-0 neroverde ha riacceso la speranza granata. Il Toro dopo il pari ha pure segnato il gol del vantaggio con Radonjic, forse il migliore dei suoi, su assist di Vlasic, gol poi annullato per fuorigioco del croato. Nei minuti finali il Torino finisce la benzina ed è il Sassuolo ad andare vicino al gol della vittoria con Laurienté in mischia. Un 1-1 giusto ma che non serve ad alimentare le speranze europee dei granata.