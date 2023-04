Sassuolo-Torino, per i granata un 1-1 di rimpianti. Rivedi gol e highlights

Un punto che muove la classifica ma per il Torino l'Europa si allontana. I granata, lo dimostrano gli highlights, dominano per larghi tratti, sopratutto nel primo tempo grazie a passaggi in verticale e spunti in velocità ma non riescono a trovare la zampata decisiva. Sanabria ci prova al diciannovesimo ma il suo colpo di testa va fuori di poco. Radonjic, forse il migliore dei suoi, al trentaduesimo prende in pieno la traversa dopo essersi creato lo spazio nell'area neroverde. Segnali di una superiorità che svanisce un minuto dopo. Laurientè appoggia per Berardi che, dopo aver superato Singo, scocca un diagonale respinto a mano aperta da Milinkovic Savic. Sulla palla c'è Pinamonti che appoggia per l'1-0 del Sassuolo, alla prima vera occasione.

Nella ripresa non cambia il copione. Il Toro fa la partita, il Sassuolo attende. Schuurs al nono di testa la manda alta di un niente. Al 61esimo sembra calare il sipario sui granata: contropiede perfetto del sassuolo con Laurienté che segna il 2-0. L'arbitro annulla per fuorigioco del francese. Il Torino ci crede davvero e spinge per il pari che arriva al 66esimo: cross di Lazaro e tuffo di testa di Sanabria che, in torsione, si inventa una parabola imprendibile per Consigli. Passano tre minuti ed arriva il gol del potenziale 1-2 di Radonjic su assist di Vlasic, rete annullata per fuorigioco del croato. Nei minuti finali il Torino finisce la benzina ed è il Sassuolo ad andare vicino al gol della vittoria con Laurienté in mischia, sventata da Milinkovic-Savic. Finisce dopo 5 minuti di recupero. 1-1. Risultato giusto ma che non serve ad alimentare le speranze europee dei granata.