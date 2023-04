Sassuolo-Torino, doppia sfida e probabili formazioni

Sassuolo-Torino, le probabili formazioni. Torino 37 punti, Sassuolo 36. Partita da metà classifica per i granata, contro una squadra emiliana in gran forma. In palio c'è quel mini-scudetto della classe media di questa Serie A, in cui giocano anche Fiorentina, Bologna, Udinese e Monza. Con l'Europa fin troppo sullo sfondo. Juric però, dai suoi ragazzi, vuole 11 vittorie. “Li ho visti molto carichi e motivati, i ragazzi sanno che possono giocare bene e vincer contro chiunque”, ha detto Juric in conferenza stampa.

Juric punta sulla coppia Vlasic-Radonjic

Dopo le 4 sberle rimediate col Napoli, in difesa nuova chance per Gravillon, ma in aiuto arrivano anche i centimetri di Buongiorno. A sinistra Rodriguez avanzato a centrocampo, dove però si fanno i conti anche con gli infortuni: fuori Ilic, dentro Linetty accanto a Ricci. Sulla destra Singo favorito sul rientrante Lazaro, che scalpita. Ma è davanti che il Toro si gioca tutto: con Sanabria prima punta - ma Pellegri pronto a rientrare - fiducia alla coppia slava Vlasic-Radonjic. Dopo la fiammata di inizio anno e il calo post-Mondiale, Juric si attende da loro una primavera esplosiva.

Le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi; Pinamonti, Laurienté.

Oggi la finale del Torneo di Viareggio

E si spera primavera storica per il Toro under 18. Oggi alle 15, diretta su Raisport, i ragazzi di Asta affronteranno sempre il Sassuolo, per la finale del Torneo di Viareggio. Mancava dal 2002. L'ultima vittoria, nel '98. E per i giovani, potrebbe essere di nuovo primavera.