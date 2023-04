Il pazzo clima del Polo Nord

Conclusa la missione dell' istituto di Scienze polari del Consiglio Nazionale delle ricerche con i corrispondenti istituti francese e norvegese per prelevare campioni i ghiaccio artico su cui studiare il clima della terra.

Due i progetti: Sentinel, del ministero della ricerca, per comprendere perché il clima al Polo Nord si scalda quasi quattro volte più in fretta che nel resto del pianeta; Ice Memory, per portare in Antartide e custodire carote di ghiaccio prelevate in tutti i ghiacciai alpini e polari che stanno scomparendo. Saranno conservati a 50 sotto zero per i ricercatori del futuro, che potranno così scoprire come è cambiata l'aria sulla Terra nelle ultime migliaia di anni.

Il glaciologo Jacopo Gabrieli e Andrea Spolaor, paleoclimatologo e chimico, del Cnr, ci hanno inviato dall'Artico il racconto della loro missione. Tgr Leonardo

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Enrica Politano