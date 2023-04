A Sestriere la stagione sciistica si chiude con l'Uovo d'oro

Quarantesima edizione per l'Uovo d'oro a Sestriere: la giovanissima comunità non solo piemontese dai 6 ai 16 anni si è radunata per la festa che chiude la stagione sciistica. Una gara per 1400 i bambini su cinque piste in contemporanea, con arrivo in un unico parterre. Non ci sono medaglie ma a tutti è stato consegnato un uovo di cioccolato oltre a tanti premi ad estrazione.

Intervista a Gualtiero Brasso, direttore sportivo Sestriere Spa.