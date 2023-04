L'agricoltura cuneese piegata dalla siccità

È un bilancio idrico che non funziona quello dell’agricoltura cuneese. Perché negli ultimi anni la disponibilità di acqua per l’irrigazione dei campi è diminuita in maniera drammatica e però non sono cambiati i consumi. I dati parlano chiaro: il deficit in Regione è di circa il 40% rispetto alle medie storiche, l’acqua stoccata in nevi e ghiacciai è calata del 45%, e la portata dei fiumi é scesa del 62%, con punte del 73% come nel caso del Tanaro. Per la Provincia Granda la situazione è strutturalmente difficile perché, senza grandi ghiacciai, la portata dei fiumi è legata alla stagionalità è dunque minore in estate quando più ne servirebbe alle piante.

Le richieste di Coldiretti

A fronte di questa emergenza Coldiretti Cuneo ha stilato un decalogo di interventi da sottoporre ai decisori pubblici. E la prima richiesta è quella di realizzare invasi. Secondo il dossier realizzato dai rappresentanti degli agricoltori, servono parallelamente azioni per ridurre gli sprechi, che nel caso dell’irruzione a scorrimento arrivano fino al 70%, e l’utilizzo di tecnologie per efficientare l’agricoltura.

Servizio di Marco Bobbio. Interviste a Franco Parola, responsabile servizio ambiente di Coldiretti, Enrico Nada, presidente Coldiretti Cuneo, Giovanni Maria Bergersio, senatore Lega.