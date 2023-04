Flashback Habitat apre i suoi cancelli tra arte e storia

La sede di Flashback Habitat di corso Lanza a Torino riapre i cancelli per due mostre in contemporanea. una dedicata all'opera di Mario Sironi con oltre oltre 200 opere, fra disegni a matita, chine, tempere e grafiche, che coprono l’intero arco temporale della sua produzione; dalla giovanile stagione simbolista ai ferventi anni del Futurismo e l'altra dedicata invece all'istituto provinciale per l'infanzia che dagli anni 50 agli 80 aveva sede proprio nell'edificio di Borgo Crimea. Fotografie, ritratti, documenti audio-video) recuperati negli archivi storici della “Provincia di Torino” che ricostruiscono le storie di quegli anni