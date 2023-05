Sofia Raffaeli incanta Torino, lo Scudetto alla Ginnastica Fabriano

Sulle note che invadono il Pala Gianni Asti vibra tutta la classe della campionessa del mondo Sofia Raffaeli, che nel gremito palazzetto di Torino trascina la sua Ginnastica Fabriano al settimo scudetto consecutivo di ginnastica ritmica. Dopo aver eliminato anche la squadra di casa, l'Eurogymnica Torino, che ha fatto però incetta di applausi:

“Ci siamo fatti onore, davvero con grande orgoglio, con una squadra molto giovane e un bellissimo risultato per noi”, commenta Tiziana Colgonese, direttore tecnico della Eurogymnica.

Quinto posto alle Final Six e la certezza di un grande futuro che attende le atlete torinesi: la veterana Laura Golfarelli, la giovanissima Chiara Cortese, Sara Parente e la capitana, Aurora Bertoni. Il durissimo lavoro all'Accademia di specializzazione per la Ritmica dà i suoi risultati, come conferma la stessa capitana:



“Ci alleniamo dalle 8 di mattina alle 4 di sera. E poi studiamo alla sera con questi tutori che ci insegnano come fossimo a scuola”.

Torino ancora una volta promossa nell'organizzazione delle finalissime e dei playoff e playout di serie B e C, impreziosite anche dall'esibizione delle Farfalle della Nazionale azzurra. Merito anche di chi sta dietro le quinte, come spiega Marco Napoli, direttore sportivo dell'Eurogymnica e organizzatore delle Final Six:

“L'Onda blu di Eurogymnica, abbiamo circa 100 presenze, un centinaio di volontari che hanno lavorato in tutta questa settimana per la riuscita dell'evento”.

Nel servizio le interviste di Davide Lessi a Tiziana Colognese, Dir. tecnica Eurogymnica; Aurora Bertoni, capitana della squadra; e a Marco Napoli, organizzatore delle final Six e direttore sportivo dell'Eurogymnica