Starship, un lancio distruttivo e "istruttivo"

‘’Riuscito a metà il primo test di volo dello Starship, il super razzo destinato ai futuri viaggi su Luna e Marte’’, commenta Franco Malerba, il primo astronauta italiano nello spazio, nel '92, con lo Shuttle Atlantis.

Il colosso alto 120 metri, 10 in più del Saturn V, in grado di trasportare 250 tonnellate, si è alzato in volo ma i due stadi, il Superheavy, (lanciatore alimentato da 33 motori) e la navicella non si sono staccati, per un malfunzionamento di cinque motori.

A 4 minuti dal lancio, dalla base di Boca Chica in Texas, è stato deciso per ragioni di sicurezza, di far esplodere il razzo.

Elon Musk, che con la sua Space X, finanzia l’impresa, dice ottimista: 'Abbiamo imparato molto, riproviamo tra qualche mese'.

‘E’ così, sono errori necessari nel percorso – dice Franco Malerba - nel complesso l'esito è positivo perché parliamo di sistemi molto complessi, il fatto che ci siano 33 motori rende più sicuro il volo, ma moltiplica i rischi’

L'ammaraggio della navicella che a test riuscito doveva avvenire dopo un'ora e trenta minuti nell’oceano Pacifico al largo delle Hawaii, è avvenuto invece nell'Atlantico. In fumo ieri, si stima, sono andati circa 10 miliardi di dollari del patrimonio del magnate statunitense.

Lo Starship con i moduli progettati per essere completamente riutilizzabili per le future missioni, è stata scelta dalla Nasa come lander lunare per la missione Artemis III del 2025.

‘’Non scommetterei sul 2025 – dichiara Franco Malerba - siamo un po’ in ritardo rispetto al cronoprogramma di Artemis, ma piuttosto, considerato che si sta lavorando molto anche per realizzare la futura stazione spaziale che orbiterà intorno al nostro satellite, direi che nel giro di un decennio vedremo molta attività sulla luna’’

Montaggio di Benedetto Mallevadore