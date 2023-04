Carovita, i torinesi spendono meno soldi per gli alimentari

Carne, pesce e dolci. Sempre di meno sulle tavole delle famiglie torinesi, che hanno limitato - o addirittura eliminato - questi prodotti dal carrello del supermercato, per far fronte a inflazione e caro bollette. Il risultato è che per la prima volta da dieci anni, nel 2022 è calata la spesa alimentare: -2,6 per cento rispetto al 2021. Il dato più significativo dell'ultimo Osservatorio della Camera di Commercio di Torino su un campione di 240 famiglie tra capoluogo e prima cintura, monitorate per tutto lo scorso anno.

In realtà la spesa media mensile per nucleo è leggermente aumentata. Ma a trainare questo aumento sono le utenze domestiche (+30 per cento), i trasporti con il caro carburanti (+5,4 per cento) e anche le visite mediche rimandate durante il Covid (+12 per cento).

Così Enzo Pompilio D'Alicandro, Vicepresidente Camera di commercio di Torino: “Le famiglie stanno riorientando la loro capacità di spesa, lamentano una diminuzione del potere d'acquisto ma sono molto resilienti nel ricercare fonti diverse di allocazione del loro risparmio e delle loro spese”.

Risparmio che si concentra - oltre al cibo - sui beni più rinunciabili: in calo gli acquisti di vestiti e scarpe (-16 per cento) , le spese per Internet o cellulari nuovi (-12), gli articoli per la casa (-10). Ma anche le cene fuori e le uscite culturali. E rispetto al passato sono meno le famiglie che riescono a risparmiare.

Il caro energia, d'altronde, secondo l'indagine ha cambiato le abitudini di spesa di 9 famiglie su 10. Ma ha modificato anche comportamenti e stili di vita: aumenta chi sceglie di spostarsi a piedi o in bici, e crescono gli acquisti online: li fa regolarmente una famiglia su due, mentre nel 2021 era un terzo.

Servizio di Manuela Gatti, intervista a Enzo Pompilio D'Alicandro, Vicepresidente Camera di commercio di Torino.