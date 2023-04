La sposa dello zar incanta il Regio di Torino

Tirannia, sofferenza, amore. Sentimenti senza tempo che non conoscono confini al centro dell'opera russa di Rimskij Korsakov la sposa dello zar in scena per la prima volta in assoluto al Regio di Torino. La messa in scena senza scenografia dell'opera lirica ma in forma di concerto e cantata interamente in russo.

Tra i protagonisti Ksenia Chubunova del Regio Ensemble che corona il suo sogno.

Interviste a

Ksenia Chubunova - mezzosoprano

Valentin Uryupin- direttore d'orchestra