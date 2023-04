Stellantis cede la sua banca a Crédit Agricole e apre una nuova finanziaria

Stellantis riorganizza i suoi servizi finanziari. Ha ceduto a Credit Agricole la sua partecipazione in FCA Bank e ha aperto una nuova finanziaria, Stellantis Financial services. FCA Bank era diventata troppo grande per le esigenze di Stellantis e trattava anche marchi concorrenti.

La fusione

FCA Bank è stata fusa con Drivalia, società di noleggio a breve termine, ed è nata una nuova banca, Credit Agricole Auto bank, 1.900 lavoratori di cui 500 a Torino. Stellantis Financial services parte con 500 dipendenti, di cui 200 provenienti da FCA Bank, altrettanti da PSA Bank e un centinaio da Opel Bank.

I timori

Con la riorganizzazione non mancano i timori dei lavoratori. Secondo fonti sindacali, i dipendenti di FCA Bank non hanno potuto scegliere se rimanere in Stellantis o passare a Credit agricole. I lavoratori rimasti in Stellantis sostengono di aver avuto un peggioramento delle condizioni contrattuali, che i sindacati stanno cercando di migliorare; chi invece è passato a CA Auto bank non sa ancora nulla del proprio futuro. Ma l'amministratore delegato Giacomo Carelli rassicura: CA Auto bank resta basata a Torino e gli attuali posti di lavoro non saranno tagliati.

Intervista a Giacomo Carelli, amministratore delegato di CA Auto bank