Ozono, studio sull'aumento di cinque CFC

Tre mesi fa le Nazioni Unite annunciavano che lo strato di ozono era sulla buona strada per riprendersi entro quattro decenni. Il report sui risultati del Protocollo di Montreal - l'accordo internazionale firmato nel 1987 che vietava alcune sostanze tra cui i clorofluorocarburi, i CFC - confermava la loro eliminazione per quasi il 99 per cento. Ora però un team internazionale di scienziati ha pubblicato uno studio su Nature Geoscience, secondo cui i livelli di cinque CFC sono aumentati dal 2010 al 2020. L'impatto previsto sul recupero dello strato di ozono sarebbe limitato, secondo gli autori della ricerca, ma se continuassero ad aumentare potrebbero esserci ripercussioni su alcuni dei benefici ottenuti dal Protocollo di Montreal. E occorre considerare anche le conseguenze sul clima. La questione è il perché dell'aumento di questi CFC. Se tre di queste sostanze secondo i ricercatori potrebbero probabilmente essere rilasciate in modo accidentale durante la produzione di HFC, usati in sostituzione, per l'emissione delle altre due c'è molta più incertezza. Secondo il report di gennaio delle Nazioni Unite, se resteranno in vigore le politiche per il suo recupero, la fascia di ozono dovrebbe tornare ai valori del 1980 - prima che venisse lanciato l'allarme - verso il 2066 sopra l'Antartide, entro il 2045 sopra l'Artico ed entro il 2040 per il resto del pianeta.