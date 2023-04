Suicida in cella, agenti condannati

Condanna a otto e nove mesi di carcere per omicidio colposo e falso per tre agenti della polizia penitenziaria di Torino. Sono ritenuti responsabili della morte di Roberto del gaudio. L'uomo si era tolto la vita nel carcere Lorusso e Cutugno il 10 novembre del 2019. Si era impiccato al finestrone della cella. Era un detenuto a rischio e doveva essere controllato a vista. Nessuno degli agenti in servizio si accorse che stava creando un cappio con i pantaloni del pigiama. Nonostante ci fossero i monitor che puntavano sulle celle della sezione in cui si trovavano i detenuti a rischio suicidio.



Perché nessuno lo vide? La difesa ha sempre detto che si era rotto lo schermo e che le guardie erano state richiamate da un detenuto che stava creando problemi. Ma di questo intervento non c'è traccia e sul guasto al televisore ci sono dei dubbi. Le indagini avevano avanzato un'altra ricostruzione: ovvero che gli agenti in servizio stessero guardando la partita Juventus Milan quando Del Gaudio si era ucciso.



Servizio di Federica Burbatti, montaggio di Dario Fogu