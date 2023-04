Tamburello, le ragazze della Tigliolese ripartono da campionesse

Domenica 16 aprile, si parte: Cavrianese-Tigliolese. Debutto da campionesse per la squadra femminile di tamburello di Tigliole. Che, lo scorso anno, ha vinto tutto: Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana. E il trionfo in Europa contro le francesi del Cournonsec, Occitania, altra zona in cui è radicato questo antico sport pre-inglese. “E' un po' la nostra Champions league”, sorride l'allenatrice, Alessandra De Vincenzi. “Era un trofeo che mancava alla nostra bacheca e siamo state felicissime di conquistarlo”. In Italia, la Tigliolese è l'unica squadra femminile di un campionato che vede coinvolte squadre lombarde, venete (soprattutto tra il Mantovano e il Lago di Garda) e trentine.

Italia campione del mondo

Alessandra De Vincenzi allena anche la nazionale italiana: indovinate un po', campione del mondo. Battuta in finale la Francia. Con tre ragazze della Tigliolese come convocate. E dire che il campionato femminile, fino a qualche anno fa, nemmeno esisteva. “Quando ero bambina io il massimo a cui potevo ambire era raccattare qualche palla durante gli allenamenti dei ragazzi e poi effettuare una battuta”, racconta. “Questo sport è fantastico, unisce l'aspetto agonistico con la voglia di stare insieme", aggiunge Cecilia Della Valle, capitano e mezzo volo. "E' uno sport di squadra e tra noi siamo molto affiatate”.

Partita la stagione del tamburello a muro

Nel maschile, nessuna squadra piemontese in Serie A quest'anno. Ma tra i ragazzi va forte il tamburello a muro: su 9 squadre della massima serie, 8 vengono dalla provincia di Asti e una da quella di Alessandria. Una tradizione che sta rinascendo.

Operazione rinascita

Domani 2 aprile, allo sferisterio di Castellero, giornata per giovani promesse. Secondo Mimmo Basso, presidente della Federazione per la provincia di Asti, “arriveranno qui tanti bambini e ragazzi: ce la stiamo mettendo tutta per far tornare in auge questo bellissimo sport”. Operazione che sta riuscendo, secondo il sindaco di Tigliole Daniele Basso, “anche grazie ai tanti volontari che, anche nelle scuole, fanno avvicinare i bambini a questo sport”.

Di madre in figlia

Uno sport che unisce le generazioni. Ludovica Stella, fondo, e Antonella Negro, terzino, sono mamma e figlia. E giocano insieme alla Tigliolese. “Mamma e papà entrambi giocavano”, racconta Ludovica, “sono loro che mi hanno trasmesso la passione. Com'è giocare con mia mamma? A volte mi critica, ma è davvero un piacere condividere con lei le vittorie". “Quando ero piccola io”, aggiunge mamma Antonella, "il tamburello femminile nemmeno esisteva. Chi è più brava tra me e lei? Ovviamente Ludovica", sorride.