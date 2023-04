Giganti e libere

In Ecuador prosegue il programma di rilasci in natura di tartarughe giganti allevate in cattività. Cresciute sull'isola di Santa Cruz, il mese scorso in 86 sono state trasferite in un'isola delle Galapagos dopo essere state sverminate e dotate di un microchip per il loro monitoraggio.

In cattività restano più di 250 esemplari, in attesa che diventino abbastanza adulti per essere ricollocati. Il programma di allevamento del Parco nazionale delle Galapagos ha cresciuto circa 3.000 tartarughe giganti negli ultimi 50 anni.