Margherita Oggero protagonista della puntata di Petrarca del 29 aprile

Il viaggio di Petrarca, in onda alle 12.55 di domani (sabato 29 aprile) Rai3, parte dalla periferia Nord di Torino - quartiere Barriera di Milano - dove la scrittrice Margherita Oggero, ospite della puntata condotta da Elisabetta Terigi, ambienta il suo ultimo libro “Brava Gente” ( HarperCollins). Una periferia sdrucita – secondo la Oggero – mai rammendata, che soffre dei guai dovuta all’incuria, ma che intercetta e anticipa i cambiamenti della nostra società.

Nata come giallista, Margherita Oggero ha scritto per la TV la fortunata serie “Provaci ancora Prof” ispirata dalla sua esperienza di insegnante, nel corso della quale si è prodigata per diffondere il piacere della lettura tra i suoi giovani allievi.

I gusti letterari dei francesi

Ed è rivolta ai giovani del Friuli Venezia Giulia l’iniziativa “Un libro da consigliare” di cui ci parla Anna Vitaliani nel suo servizio, mentre a Torino la promozione della lettura si fa a bordo di un tram d’epoca per rendere omaggio a Calvino e alle sue opere, nel centenario della sua nascita.

Da Parigi, la corrispondente Rai Giovanna Botteri, racconta gli autori italiani più amati dai francesi e presenti la scorsa settimana al Salon du Livre de Paris: Marco Lodoli, Giulia Caminito, Beatrice Salvioni, Maurizio De Giovanni e Donato Carrisi.

Il Messico e l'incoronazione di re Carlo III

Nel corso puntata andremo nel Messico immaginato da Gian Marco Griffi, che con “Ferrovie del Messico” (Laurana Editore) è uno dei finalisti al Premio Strega 2023 e Londra per sapere i dettagli sull’incoronazione di Re CarloIII, racchiusi nel libro “Carlo III. Il cuore e il dovere del Re”(Cairo) scritto da Enrica Roddolo.

Le langhe e Milano

L’invenzione della Nutella è un viaggio nell’inventiva e nell’intuito di Michele Ferrero di cui ci parlerà Laura Preite che ha intervistato il giornalista Salvatore Giannella, autore della prima biografia autorizzata, dedicata al capostipite della grande Azienda Ferrero, intitolato “Michele Ferrero - condividere valori per creare valore”(Cairo).

Dedicato a chi vive ai margini nella periferia di Milano è il libro “Porto di Mare” (Morellini editore). Antonio Sgobba ha intervistato, l’autore Fabrizio Vangelista.