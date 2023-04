Dai terremoti al covid, le tende per l'emergenza nascono alle porte di Torino

Gli ultimi padiglioni sono stati installati ad Antiochia, in Turchia, per dare assistenza alle popolazioni martoriate dal terremoto. Un ospedale da campo, donato dalla Regione Piemonte, composto da 14 tende per strutture mediche, con pronto soccorso, terapia intensiva, sale operatorie: e poi altre 16 dedicate alla logistica, tra dormitori, cucine, refettorio, e le ultime 15 per i bagni.

L'industria delle tende

Una struttura realizzata alle porte di Torino, nella sede centrale di Ferrino, azienda con 150 anni di storia e 25 milioni di fatturato. Tende e zaini per outdoor sono il business principale, materiali testati nelle condizioni più difficili come la vetta dell'Everest raggiunta da Messner nel 1986. Ma quella dell'emergenza è un'altra area centrale per l'azienda: il settore pesa tra il 20 e il 35% del fatturato aziendale. Un'attività svolta interamente nello stabilimento di San Mauro Torinese.

Le tipologie

La capacità produttiva è di circa 20 tende in 8 giorni. Due le tipologie: quelle con pali metallici e quelle a struttura pneumatica. Il tessuto esterno è lo stesso, un misto cotone acrilico, traspirante e ignifugo. Le lavorazioni sono artigianali e richiedono una grande cura. Sempre al settore emergenze è rivolto l'ultimo nato in cassa Ferrino: lo zaino Alive, pensato per gli operatori del 118. I primi prototipi sono stati realizzati e presto sarà commercializzato.

Servizio di Marco Bobbio, immagini di Guido Cravero, montaggio di Fabio De Giovanni. Interviste a: Augusto Rabajoli, amministratore delegato Ferrino, Edoardo Guglielmetto, responsabile produzione Italia, Rosita Murgia, sarta.