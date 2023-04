Il racconto degli specializzandi del Sant'Anna tornati dalla missione in Turchia

Dal 15 febbraio si sono succedute due spedizioni: la prima ha contribuito al montaggio ed all’avvio dell’ospedale da campo, la seconda è terminata con il passaggio di consegne al team sanitario locale che, a partire dal 18 marzo, offre assistenza sanitaria alla popolazione attraverso le strutture, i macchinari ed i rifornimenti dell’ospedale che sono stati interamente donati alla Turchia.

Un ospedale da campo, ma attrezzato in maniera meticolosa: la sala operatoria, la sala parto, il laboratorio analisi, la radiologia con possibilità di fare radiografie, il reparto di degenza, il pronto soccorso con la sala per i codici rossi e l’altra per le urgenze minori.

Il team ginecologico-ostetrico ha collaborato con pediatri, urgentisti, ortopedici, chirurghi, anestesisti, tecnici, infermieri, ingegneri e volontari del coordinamento regionale della Protezione Civile a prestare aiuto e primo soccorso a più di 5300 persone in soli 30 giorni di attività.

La presenza dei ginecologi-ostetrici nel campo tendato è diventata in pochi giorni punto di riferimento per centinaia di donne che, in una sola notte, si sono ritrovate senza servizi e personale sanitario ed hanno perso la possibilità di ricevere un’assistenza adeguata durante uno dei momenti più delicati della loro vita, come la gravidanza, ma non solo. Sono state visitate e prese in carico donne di tutte le età che richiedevano consulti, visite, accertamenti o anche solo umane rassicurazioni.

Servizio di Camilla Nata, immagini di Luciano Gallian. Interviste a Gianluca Bertschy, Fiammetta Gervasoni, Fidelma Boninu