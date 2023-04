Lo spazio sempre meno buio

L'allarme l'aveva dato un gruppo di scienziati su Nature Astronomy: "il cielo buio è a rischio estinzione". Gli innumerevoli satelliti che ormai abitano lo spazio rischiano di compromettere le osservazioni astronomiche. Attualmente attorno alla terra orbitano circa 36 mila oggetti tra satelliti e frammenti. Starlink e Oneweb stanno per lanciare altri 48 mila minisatelliti che, riflettendo la luce del sole, aumenteranno ulteriormente l'inquinamento luminoso proveniente dalla Terra.

Le stelle visibili ad occhio nudo, circa 6 mila, saranno meno visibili e i telescopi saranno disturbati dalle scie luminose dei satelliti in orbita. A rischio anche la ricognizione su asteroidi in avvicinamento.