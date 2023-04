La foresta che moltiplica i pesci

L'impianto è iniziato. E' la prima fase della foresta che riporterà biodiversità in quindici ettari da tempo abbandonati a Lio Piccolo, nella laguna di Venezia, dove gli antichi Romani allevavano ostriche tutto l'anno in modo sostenibile, sfruttando solo fenomeni naturali. E' l'iniziativa di Etifor, spin off dell'Università di Padova per ricostruire l'ambiente delle valli da pesca, creare nuove colonie ittiche di specie autoctone - orate, branzini, volpine - e potenziare le vasche ancora utilizzate per l'allevamento intensivo.

In tanti, aziende e cittadini, hanno deciso di contribuire attraverso la piattaforma per progetti speciali di riforestazione wownature.eu. Dodicimila alberi, quelli messi a dimora per cominciare, ma diventeranno cinquantamila entro cinque anni.

Servizio di Elena Cestino

Montaggio di Andrea Dudda

Intervista a Lucio Brotto, Etifor- spin off Università di Padova