L'antica cultura dell'hennè nella moderna Dubai

Non lontano dall'ultra tecnologica Dubai, continua a essere praticata una lavorazione antica: la coltura dell'hennè. Artigiani sapienti, come Moza Ahmed Al Abdali che nel video spiega che l'albero cresce nelle sabbie del deserto. E che se ne ricava un ingrediente utilizzato nella preparazione di cosmetici, tinture per capelli e medicine ma anche profumi e colori.

La pasta di henné nasce dalle foglie macinate, mescolate con acqua, limone, e con un particolare olio assume il caratteristico colore nero. L'henne' qui e' usato nelle occasioni cerimoniali ma ha anche catturato l'interesse delle nuove generazioni, che lo utilizzano in diversi campi, dalle installazioni artistiche a prodotti di moda e design come scarpe e orologi.