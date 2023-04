Intelligenza artificiale, dati sensibili finti per proteggere quelli veri

Come tutelare la privacy delle persone e proteggere dati sensibili che viaggiano dentro l'enorme flusso della ChatGpt. Una soluzione è proposta da una startup di Trieste: creare dati sintetici da intelligenza artificiale. Si comportano come veri ma sono finti. E consentono di condividere informazioni in sicurezza. Con applicazioni in campo clinico e assicurativo, nell'industria e nella finanza.

Montaggio di Andrea Zorzini, intervista con Daniele Panfilo, imprenditore.