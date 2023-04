Una giornata all'anagrafe, fra non prenotati e i progetti del Comune

L'Anagrafe centrale del Comune di Torino ha due ingressi. Da via della Consolata, entrano i non prenotati, che hanno urgenza di rinnovare o rifare la carta d'identità. La maggior parte ha provato a prenotare online, ma invano. “È impossibile, ci provo da mesi, l'unica soluzione è stata presentarsi direttamente qua e perdere mezza giornata di lavoro”, spiega una signora. Dall'altro lato, ingresso via Giulio, c'è la fila per chi è riuscito a prenotarsi, dopo tanti tentativi, e con un po' di fortuna.

Le prenotazioni vanno fatte attraverso il sito nazionale dedicato del ministero dell'Interno. Ogni giorno, il Comune di Torino mette a disposizione 350 posti, che, in alcune giornate, si esauriscono quasi subito.

“Stiamo valutando di dotarci di un sistema autonomo”, spiega l'assessore comunale ai servizi demografici, Francesco Tresso, “ma al momento purtroppo non abbiamo la possibilità di modificare l'attuale sistema. Gli slot si esauriscono in tempi rapidi, bisogna avere la pazienza di collegarsi al mattino presto”, continua.

Nel 2022 il Comune di Torino ha rilasciato 126mila carte d'identità. Nel 2023 ne sono previste 130mila. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è aumentare gli slot e ridurre il tempo di attesa, tra appuntamento e rilascio, a trenta giorni, estendendo gli orari di apertura al pomeriggio fino alle 18 e il sabato e coinvolgendo i dipendenti comunali di altri settori, appositamente formati.

“Stiamo cercando all'interno della città se ci sono dipendenti di altri servizi disponibili, previa formazione, ad acquisire la qualifica di ufficiale di anagrafe e venire a lavorare da noi”, spiega il dirigente dell'area servizi civici Enrico Donotti.

C'è poi da ridurre i tempi di attesa per il cambio di residenza, che possono superare anche i sei mesi. La domanda viene compilata anche in questo caso online, sul sito comunale TorinoFacile, ma per chi ha difficoltà è partito il progetto di anagrafe itinerante, con sportelli nelle circoscrizioni, e una convenzione con oltre cento Caf (Centri di assistenza fiscale) in città, un servizio gratuito per l'utente.

“Da noi vengono soprattutto persone che hanno problemi con rapportarsi con gli strumenti informatici e non riescono ad allegare i documenti richiesti, o hanno difficoltà con la lingua”, dice Santino Curcio, responsabile Caf Cisl Torino.

servizio di Ludovico Fontana

montaggio di Andrea Dudda e Benedetto Mallevadore

interviste a Francesco Tresso, assessore ai servizi demografici del Comune di Torino, Enrico Donotti, dirigente Area Servizi civici del Comune di Torino, e Santino Curcio, responsabile Caf Cisl Torino