Gallo, il quartiere diviso fra tre Comuni

In via Garibaldi a Gallo, è difficile stabilire a quale Comune appartenga una proprietà. Alcune sono divise a metà. E per ristrutturare una casa, c'è chi ha dovuto chiedere due licenze, a Grinzane Cavour e ad Alba. Proseguendo verso Sud, le cose si complicano, perché superato il torrente Talloria, si entra a Diano d'Alba (nella frazione di Conforso). Da un lato, perché dall'altra parte, le abitazioni fanno parte di Alba. I quasi duemila abitanti di Gallo condividono insomma lo stesso quartiere, ma non lo stesso municipio.

Franco Sampò, che risiede nel lato di Alba, è stato per 17 anni sindaco di Grinzane Cavour. Durante i suoi quattro mandati ha provato a modificare i confini, proponendo il passaggio delle case e dei terreni da Alba a Grinzane. Sarebbe stato necessario un referendum, prima a livello regionale, poi, cambiata la legge, fra i due Comuni, ma è difficile che gli oltre trentamila abitanti di Alba si rechino alle urne per cedere un quartiere di centocinquanta abitanti. (Grinzane ne ha invece poco meno di duemila; Diano, che comunque non sarebbe interessata al referendum, oltre tremila e seicento: sono tutti nella Provincia di Cuneo).

I residenti albesi di Gallo hanno però ottenuto dallo scorso anno di essere riconosciuti come Comitato di quartiere, istituzione prevista dallo statuto comunale, per portare all'attenzione i problemi tipici di una frazione lontana dalla città.

Alba e Grinzane condividono anche la proprietà del Castello di Grinzane Cavour, patrimonio Unesco. Non ci sono referendum sui confini all'orizzonte, confermano i sindaci, ma la collaborazione - assicurano - è sempre più stretta.

servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Elisa Pozzati

interviste: Franco Sampò, ex sindaco di Grinzane Cavour; Fausto Mascarin, presidente Comitato di quartiere Gallo d'Alba; Gianfranco Garau, sindaco di Grinzane Cavour; Carlo Bo, sindaco di Alba