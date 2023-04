Pic nic di Pasquetta, sveglia all'alba per il posto barbecue

Tradizione rispettata nei parchi di Torino per Pasquetta. Per il pic nic al parco Colletta l'organizzazione è iniziata già nelle scorse settimane. E poi sveglia presto per accapparrarsi le postazioni barbecue messe a disposizione dal Comune.

servzio di Ludovico Fontana, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Tiziano Bosco