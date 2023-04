In serie C giornata di verdetti

E' festa in casa Pro Vercelli. Il pareggio per 0-0 sul campo del Lecco vale la salvezza diretta. Tutto merito, per così dire, della sconfitta casalinga del Mantova contro il Padova che ha permesso ai bianchi di staccare i virgiliani di un punto che vale un nuovo anno in Serie C. L'Alessandria si giocherà le speranze di salvezza in serie C ai playout. Fatale la sconfitta in casa per 1-0 ad opera del Cesena. I grigi, superati in classifica all'ultimo dalla Vis Pesaro, vittoriosa per 1-0 contro la carrarese, se la vedranno con i fiorentini del San Donato Tavernelle. L'andata si giocherà in toscana sabato 6 maggio. Il ritorno al Moccagatta dopo una settimana, sabato 13. Il Novara, sconfitto per 2-1 in casa del Trento, approda ai playoff dove affronterà i veneti della Virtus Verona, vincitori per 4-1 sulla Juventus Next Gen: una sconfitta pesante per i bianconeri, passati in vantaggio con Cudrig al 12esimo e poi recuperati dai veneti negli ultimi minuti. Un risultato che estromette i ragazzi di Brambilla dai playoff dopo una stagione ai piani alti del girone A di Serie C.