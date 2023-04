La P.A.C.E. che osserva gli oceani

E' una parola che ci sta molto a cuore, sempre più citata perchè in troppi luoghi del mondo ancora non c'è: è la parola PACE. Per gli scienziati della Nasa è anche l'acronimo inglese di un satellite che ha un compito speciale: andrà in orbita per osservare i colori del nostro pianeta, quelli degli oceani in particolare, e tenere sotto controllo la salute della Terra con dati e immagini mai ottenute prima.

Montaggio Enrico Caleffi