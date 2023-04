Thales Alenia Space annuncia una fabbrica spaziale in Piemonte

Thales Alenia Space (una joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%), ha firmato con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) un contratto per lo sviluppo della Space Factory 4.0, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In qualità di mandataria, Thales Alenia Space guida un Raggruppamento Temporaneo di imprese che include Argotec, CIRA e Sitael, per la realizzazione di un sistema di fabbriche spaziali interconnesse locate in Italia che sarà operativo entro il 2026. Il consorzio implementerà sistemi di automazione e digitalizzazione dei processi per costruire satelliti avanzati, in particolare nel settore dei micro e piccoli satelliti che includono le famiglie Platino e Nimbus.

Le realtà della Space Factory 4.0, distribuita e diffusa sul territorio, saranno localizzate in Piemonte con Argotec, nel Lazio con Thales Alenia Space, in Campania con il CIRA, in Puglia e in Toscana con Sitael, un sistema di aziende spaziali interconnesse con la filiera – comprese startup e centri di ricerca – creando un hub produttivo avanzato per programmi spaziali nazionali, europei e internazionali.