Tobike, l'addio divide

A due mesi dalla chiusura, di ToBike non resta che questo: centinaia di colonnine sparse per Torino, rovinate dai vandali e dall'incuria.

L'azienda rimuoverà 120 stalli entro settembre. Al loro posto nuovi parcheggi, rastrelliere per bici, marciapiedi più larghi. Spazi oggi inutilizzati da restituire alla città, dal centro alle periferie.

La pietra tombale su Tobike è arrivata a febbraio, quando - tra le polemiche - è scaduta la concessione al servizio che andava avanti da 10 anni. Uno dei più economici in Italia, fiaccato però da furti, atti vandalici e da una concorrenza sempre più agguerrita. A fine 2022 erano in circolazione solo 300 bici gialle su 1.100. Secondo l'azienda, la colpa è anche del comune che non ci ha creduto fino in fondo.

Per l'amministrazione, invece, era impossibile concedere una proroga. Ora la Consulta della mobilità ciclistica chiede di fare presto con il nuovo bando, atteso nel 2024.

Servizio Marco Procopio; immagini Guido Cravero; montaggio Andrea Volpe

Interviste a:

Barbara Bordon, comitato Campidoglio- Parella-San Donato

Marco Ravetta, socio Bicincittà srl (in collegamento telefonico)

Elia Silvestro, Legambiente greenTo