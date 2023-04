Torino-Atalanta, infortunio per Radonjic. Stagione finita?

Torino-Atalanta, infortunio per Radonjic. A lottare per l'Europa c'è solo l'Atalanta. Il Toro, invece, la corsa la fa su sé stesso: la voglia di migliorarsi di Juric e di gettare le basi per la prossima stagione. Il tecnico granata a centrocampo ritrova Ricci, mentre le speranze-spettacolo, all'Olimpico Grande Torino, si concentravano soprattutto su Nemanja Radonjic. Il verbo è al passato, perché a metà pomeriggio è arrivata la tegola: Radonjic si è infortunato. Il comunicato della società parla di lesione al retto femorale sinistro e di condizioni che verranno valutate giorno per giorno. Ma la stagione, per lui, potrebbe essere finita.

I precedenti, il maestro e Mondonico

Peccato, anche perché negli ultimi anni Torino e Atalanta hanno regalato scintille. Non è solo Juric contro il maestro Gasperini. Squadre con dna da combattente, accomunate, non a caso, da un allenatore come Emiliano Mondonico. Le statistiche sorridono al Toro: tra Torino e Bergamo, 42 vittorie granata, 40 pareggi e 25 sconfitte. Ma quanti incubi per i tifosi. Il Toro non vince in casa contro i bergamaschi dal 23 febbraio del 2019: 2-0, gol di Izzo e Iago Falque.

L'incubo dello 0-7

Soprattutto, l'incubo goleada. Come quel 7 a 0 subito il 25 gennaio del 2020, con un Ilicic stellare. Una disfatta che, qualche giorno dopo, costerà a Mazzarri la panchina. Scintille, come il 6 febbraio 2021, a Bergamo. In uno stadio desolato d'epoca covid, l'Atalanta ne fa tre in 21 minuti. Ma il cuore granata - Belotti, Bremer e Bonazzoli - porta il risultato sul 3-3. La vendetta orobica arriva l'anno dopo: Torino in vantaggio per 4-2 a metà secondo tempo, doppietta di Lukic e partita in cassaforte. E invece, Muriel e Pasalic fanno 4-4. Torino-Atalanta, scintille garantite. E il Mondo guarda, da lassù.