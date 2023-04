Un rave itinerante in centro a Torino per protestare contro il decreto del governo

Un rave itinerante per le vie del centro storico di Torino, per protestare contro il cosiddetto decreto “anti rave” varato nel dicembre scorso dal governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È la Street Rave Parade andata in scena in città nel pomeriggio di sabato, 22 aprile, da piazza Arbarello fino a piazza Vittorio, con alcune centinaia di giovani partecipanti. Nel video, il momento in cui il corteo blocca corso Regina Margherita.

“È una misura che ci fa diventare gli ennesimi nemici pubblici - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa - degni di essere perseguiti, intercettati, repressi e arrestati con pene davvero esagerate, che vanno a colpire la nostra voglia di aggregarci spontaneamente e di ballare lontani dai locali e dal business del divertimento notturno”.