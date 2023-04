Al via il processo per il crollo della palazzina di strada Bramafame in cui morì un bambino

Erano le 9 del mattino del 24 agosto 2021 quando una fuga di gas fece saltare in aria la palazzina di strada del Bramafame, nella periferia Nord di Torino. L'esplosione sventrò i due piani dello stabile. Sotto le macerie morì Aron Tila, 4 anni. Altre persone rimasero ferite, due delle quali gravemente. Poco dopo si sarebbe scoperta la causa: l'allaccio abusivo a un impianto del gas a bombola fatto male, in una casa non servita dalla rete del metano.

L'accusa

Il 5 aprile, per quei fatti, si è aperto il processo in Tribunale a Torino, al termine delle indagini coordinate dal pm Giorgio Nicola. Ernesto Pennesi, l’artigiano che realizzò l'impianto, è accusato di disastro e omicidio colposo, oltre che di esercizio abusivo della professione. “Stiamo vivendo un dramma in questo procedimento - commenta il suo avvocato, Diego Torta - perché ci sono dei genitori che hanno perso un figlio e delle persone che hanno perso la casa. Ora affrontiamo il dibattimento per dimostrare l'assenza di qualsiasi responsabilità di Pennesi”.

Il proprietario dell'alloggio

È accusato degli stessi reati - ma ha scelto il rito abbreviato - anche Bukurosh Snalla, proprietario dell'alloggio in cui dormiva il piccolo Aron con i fratelli e i genitori. La famiglia, albanese, era lì solo di passaggio: erano appena arrivati a Torino dalla Campania per cercare lavoro ed erano ospiti, appunto, di Snalla, amico di famiglia. “Sono rimasti a vivere a Torino - spiega il loro legale, Esmeralda Elmazi - perché hanno altri due figli che frequentano le scuole qui. Il loro purtroppo è un dolore immenso, superarlo non è facile”.

Un ferito parte civile

In aula nella prima udienza del processo - che è stata aggiornata al 10 maggio - c'era anche uno dei feriti gravi del crollo, costituitosi parte civile. “Il primo piano più tutto il tetto mi è finito addosso", racconta. "Ho avuto varie fratture, senza contare i traumi psicologici. Ci ho messo quasi un anno a riprendermi”.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Paolo Monchieri, interviste a: Diego Torta, difensore dell'imputato Enrico Pennesi; Esmeralda Elmazi, difensore dei genitori di Aron Tila