"A tu per tu con Leonardo": la mostra alla Biblioteca Reale fino al 16 aprile

Nei giorni di Pasqua a Torino torna l'appuntamento con Leonardo Da Vinci. Dall'autoritratto ad altri disegni, la mostra alla Biblioteca Reale è un'occasione per esplorare da vicino l'opera del genio italiano. "Che Torino sia una capitale è dimostrato dalla possibilità di esprimere una mostra facendo riferimento solo al proprio patrimonio", è il commento di Vittorio Sgarbi. "È una mostra esaustiva, seducente, emozionante".

In tutto tredici opere, tra cui i celebri fogli con l'Autoritratto, Il volto di fanciulla, La testa virile di profilo incoronata d'alloro e il Codice sul volo degli uccelli. Dal 7 al 16 aprile saranno esposte le opere originali conservate a Torino, mentre dal 18 aprile al 9 luglio il percorso continuerà grazie alle riproduzioni dal vero dei disegni.

"Se devi vedere delle riproduzioni - ironizza Sgarbi - è meglio vedere il catalogo. Il paradosso è che la riproduzione è talmente precisa che sembra l'originale. Tanto vale non dirlo. Fanno delle riproduzioni perfette di cui l'occhio non è in grado di percepire le differenze tra la copia e l'originale". Il motivo è la necessità di preservare le opere. "Si dice che le opere devono riposare, ma si riposano da qualche parte, non smettono di esistere. La Gioconda è sempre esposta, non dovremmo farla riposare? Per arrivare a 200 anni dovrei interrompere vent'anni e poi riprendere", osserva il sottosegretario.

Interviste:

Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura

Enrica Pagella, Direttrice Musei Reali