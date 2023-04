Il Toro reagisce ma non basta. Con la Salernitana finisce 1 a 1: gli highlights

E' un Torino due facce. Quella brutta, a tratti remissiva, del primo tempo. E quella che domina la Salernitana e sfiora più volte la vittoria nel secondo, come si vede dagli highlights. Nel mezzo da registrare i cori contro Cairo dalla Maratona e i fischi anche per i giocatori.

Primo tempo meglio i campani

Pronti, via e alla prima occasione la Salernitana passa in vantaggio. Palla persa sulla mediana che finisce a Candreva, spionda di Piatek e Vilhena segna a fil di palo. Il Toro non reagisce, anzi: è la squadra di Paulo Sousa ad andare vicino al raddoppio al quarto d'ora: palo colpito da Candreva con una conclusione di sinistro. Gli unici lampi granata arrivano da sinistra e portano il nome Radonjic. Al 36esimo da una sua incursione nasce il quasi autogol: la palla, deviata da un difensore, finisce sulla traversa.

Super Radonjic

Nel secondo tempo cambia tutto. I granata prendono campo. Prima Vojvoda su azione del solito Radonjic. E poi al 12esimo arriva il gol: grande assist di Miranchuk per Sanabria e il paraguaiano è veloce a girarsi e a incrociare. Intorno al 78esimo ancora una incursione del numero 49 (Radonjic) sfiora il raddoppio, con Ochoa che stavolta si rifugia in angolo. Nulla più fino al fischio finale. Nel dopo gare le polemiche per i fischi ai giocatori continuano.