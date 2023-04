Torneo di Viareggio, il giovane Toro si arrende al Sassuolo

Mancava da 21 anni, il Torino, dalla finale del Torneo di Viareggio. Di fronte, il Sassuolo campione in carica del trofeo di Carnevale, che quest'anno si gioca quasi a Pasqua e nel campo sportivo di Torre del Lago Puccini, per lavori allo stadio viareggino. Già un successo esserci arrivati, ma il Torino perde 2 a 1. L'amaro in bocca rimane per una partita affrontata dai ragazzi di Asta con grinta e determinazione.

La partita

Partita equilibrata, ma al 21esimo arriva il gol del Sassuolo: Servalli prima vola sulla gran botta da fuori di Baldari. Poi, da calcio d'angolo, esce male di pugno, mettendola sulla testa di Corradini per il vantaggio del Sassuolo. Cinque minuti, e arriva la risposta del Toro. Ottimo lo spunto sulla destra di Giacomo Corona, classe 2004, il tiro viene respinto male da Theiner, e Capac, implacabile sottoporta sigla il pareggio. Alexandru Capac, rumeno, classe 2005, giustiziere dle Bologna e doppietta contro la rappresentativa Serie D: ne risentiremo parlare. Il giovane cuore granata non riesce però ad arginare il ritorno del Sassuolo, che trova sbocco al minuto 77: angolo perfetto di Mata, Servalli non esce e Baldari di testa la mette dentro. Inutile il forcing finale. La coppa, alla fine, per la seconda volta consecutiva, la solleva il Sassuolo. Ma bravo Toro.