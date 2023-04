Torrenti in secca, rinviata la pesca in Valgrande

C'è troppa poca acqua nei torrenti della zona. I rilievi effettuati dai carabinieri forestali hanno messo in evidenza che il livello è molto più basso rispetto al 2022, anno già molto siccitoso. Non solo la vita dei pesci di montagna, trote, scazzoni e vaironi, è a rischio conservazione ma anche è in sofferenza l'intero ecosistema.

Dalle larve degli insetti, ai piccoli pesci mangiati dalle trote, ne risente l'ecosistema nel suo complesso, sempre per la modificazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua tutta la fauna acquatica ne risente

Si è così arrivati alla sospensione della pesca nel Parco Nazionale della Val Grande fino al ripristino della portata d'acqua a livelli di normalità e compatibilità con la conservazione delle specie ittiche.

