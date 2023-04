Tortona, città sotto choc dopo la sparatoria. Il sindaco: "Intervenire subito"

Tortona è una città ancora scossa dopo la sparatoria che pochi giorni fa ha lasciato sul selciato di via Padre Michele da Carbonara, in centro storico, due feriti in prognosi riservata, probabilmente a causa di un regolamento di conti per lo smercio di droga: i cittadini si interrogano, e chiedono più sicurezza. Il sindaco Federico Chiodi: “Si tratta di un fatto di estrema gravità, anche perché fatti del genere nella storia di Tortona si contano davvero sulle dita di una mano. Mi auguro che che ci sia una forte reazione da parte delle Forze dell'ordine e della magistratura, affinché i responsabili siano nel più breve tempo possibile assicurati alla giustizia. Anche perché la gente è scioccata”.

Lo spaccio di droga

Un tessuto sociale, quello della città in provincia di Alessandria, che finora non ha mostrato particolari sacche di criticità. Tuttavia, anche qui, come in tante altre realtà, continua a esistere un sottobosco di illegalità legato al mondo dell’abuso di stupefacenti, e la gestione dello spaccio è stata probabilmente la causa dell’evento drammatico della sera del 10 aprile. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri e la Procura di Alessandria.