Tortona si veste di rosa in attesa del Giro d'Italia, tra un mese l'arrivo di tappa

Ci si aspetta che finisca in volata, proprio come nell'ultima occasione, era il 2017. Tortona per la terza volta nella ultracentenaria storia del Giro d'Italia è città di tappa, la numero 11. Mercoledì 17 maggio i corridori, partiti da Camaiore e transistati dalla Liguria, giungeranno nell'Alessandrino dopo 219 chilometri.

“Per noi il ciclismo è sicuramente fondamentale. Questa è una terra che ha dato i natali a grandissimi campioni, primo fra tutti Fausto Coppi. E abbiamo questa unica occasione di avere il giro tra un mese e l'anno prossimo il Tour de France”, dice il sindaco di Tortona, Federico Chiodi.

La città si tinge di rosa. Non solo i pannelli davanti al municipio che annunciano l'arrivo del Giro, ma cambia colore anche uno dei suoi simboli e attrazioni, la torre Castello. Che domina le strade su cui sono sfrecciati non solo le due ruote del Campionissimo e di suo fratello Serse, ma anche di Costante Girardengo e dei tortonesi doc Giovanni Cuniolo e Luigi Malabrocca, la maglia nera per eccellenza. La locandina ufficiale della tappa è opera di quattro studenti dell'istituto superiore Marconi, che hanno partecipato al concorso in ricordo di Dante Angeleri:

“Un'immagine particolarmente creativa con uno stile neo cubista che elabora con queste grosse tacche di colore una figura stilizzata di un corridore su uno sfondo che assomiglia molto alle nostre colline”, spiega Laura Angeleri, figlia di Dante.

I velocisti scaldano i muscoli. Tortona li aspetta. Poi sarà Alba-Bra, la seconda delle quattro tappe piemontesi.