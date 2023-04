La Tregua di Primo Levi diventa maratona di lettura in 11 lingue

L’indicibile esperienza del lager per Primo Levi fu anche e soprattutto esperienza linguistica. Tedesco, polacco, bielorusso, russo, ucraino. Alcuni idiomi conosciuti per via degli studi universitari, altri semplicemente dei suoni diventati negli anni della guerra familiari.

Parte da qui il progetto di traduzione e lettura della tregua di Primo Levi al Polo del 900 e al Teatro Carignano di Torino in collaborazione con il Centro Studi Primo Levi.

Interviste a

Domenico Scarpa - consulente centro studi Primo Levi

Victoria Romano - lettrice in polacco