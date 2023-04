Un capriolo sulla A5, lo salva la polizia stradale

Una pattuglia della polizia stradale di Chivasso ha salvato un capriolo che era saltato in autostrada, sulla A5 fra Scarmagno e San Giorgio Canavese e rischiava di essere investito.

Non è stato facile fermare e calmare l'animale, che era molto agitato. Una volta bloccato, gli agenti sono riusciti a portarlo fuori dall'autostrada. Lo hanno poi preso in braccio e trasportato in un luogo sicuro.