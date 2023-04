Un piano regionale contro la siccità

Una quarantina di comuni tra novarese e Verbano potrebbero subire limitazioni all'impiego dell'acqua proveniente dall'acquedotto per usi non essenziali. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati, al termine di riunione della giunta dedicata al tema della siccità. I comuni delle aree più colpite dalla carenza idrica, ha spiegato, hanno la facoltà di vietare l'impiego di acqua potabile per esempio per lavare l'auto o per riempire le piscine, come è avvenuto l'anno scorso. Per aiutarli, la regione ora ha concordato con le prefetture il testo di un modello di ordinanza, al quale i comuni interessati potranno fare riferimento.

La misura rientra in una strategia complessiva che il presidente della Regione Cirio ha presentato stamane per ridurre l'impatto del cambiamento climatico sul territorio.

Gli interventi previsti sono tanti. 56 progetti di riqualificazione dei progetti fluviali, per complessivi 12 milioni. Un bando in arrivo per la prevenzione delle catastrofi naturali da cambiamento climatico da 22 milioni; altri 10 milioni per autobotti e bypass. E poi c'è la partita finanziata dal pnrr. 145 milioni per invasi e acquedotti e poi ancora 171 per la limitazione della dispersione idrica.

All'incontro ha preso parte anche il ministro dell'Ambiente Pichetto, tra i promotori del recente decreto siccità, che ha dato consegnato agli enti locali un regime semplificato per tutti questi interventi.

Secondo gli ultimi dati, a marzo si registra un deficit di portata dei fiumi dell'85% sul Sesia, del 73% sul Tanaro e del 62% sul Po

Il piano acqua contro la siccità: nuovi limiti, fondi per i bacini e regole più veloci per gli invasi. Giunta regionale straordinaria alla presenza del ministro Pichetto che dice: serve una nuova mentalità.

Servizio di Fabio De Ponte

Intervista a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente