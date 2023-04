Una discarica a cielo aperto sulla provinciale

Iniziamo con le foto che ci manda Brigido: siamo sulla provinciale che da Chivasso porta a Torino all’altezza dell’uscita Caselle. Una discarica a cielo aperto. Come dice giustamente il nostro telespettatore: una inciviltà. Ma sarebbe il caso che qualcuno ora intervenisse a pulire tutta l’area.

Marco ci segnala questa situazione in pieno centro di Torino: siamo a pochi metri dall’anagrafe centrale. Un'ex officina in via Bligny 21 dove alcune persone dormono e vivono abusivamente: una situazione non dignitosa - ci scrive lo spettatore - anche per le persone che magari per difficoltà sono rimaste senza casa.



Infine una foto curiosa che ci manda Renato del Cai (Club alpino italiano) di Venaria: questo mulino a vento che vedete non si trova in Olanda, bensì sopra il paese di Forno Canavese. Il Mulino Val, questo il suo nome, ha la forma e le dimensioni di un classico mulino a vento olandese ed è stato costruito alla fine degli anni '60.