Una scuola per Caccia, l'istituto di Borgo Crimea intitolato al magistrato vittima della mafia

Da oggi, mercoledì 5 aprile, le scuole di Borgo Crimea portano il nome di Bruno Caccia, il magistrato torinese ucciso dalla 'ndrangheta il 26 giugno 1983. Ad aprire la cerimonia d'intitolazione dell'Istituto comprensivo D'Azeglio-Nievo è stato il coro delle scuole, in via Sommacampagna: proprio su questo marciapiede, sotto la casa del magistrato, il commando freddò il procuratore di Torino. E da qui è partito il corteo dei bimbi e delle istituzioni che hanno poi raggiunto la sede di via Mentana. Una cerimonia, cui ha partecipato tutta la famiglia Caccia, voluta dalla Città di Torino e da Libera. E il presidente onorario di Libera, don Luigi Ciotti, nell'intervista ha voluto sottolineare l'importanza di questa cerimonia: “Un monito per ricordare a tutti che la mafia uccide anche al Nord”.

L'omicidio

E proprio quello di Bruno Caccia fu il primo omicidio di un magistrato al Nord. Un delitto su cui la famiglia di Caccia continua a chiedere si faccia giustizia, facendo luce su quella parte di verità che ancora manca, come ricorda Guido Caccia, uno dei tre figli del magistrato: “I bambini non hanno vissuto non hanno memoria, anche i loro genitori non hanno memoria di quell'evento” ha spiegato. Riservato, contro le spettacolarizzazioni delle indagini, ma rigoroso e intransigente nelle sue inchieste, Bruno Caccia è stato un esempio per generazioni di magistrati. Un esempio sottolineato dall'ex procuratore capo di Torino e Palermo, Gian Carlo Caselli.