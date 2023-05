Tra il blu del cobalto e il verde dell'ambientalismo. Le Valli di Lanzo divise dal prezioso metallo

Nelle Valli di Lanzo c'è chi guarda in alto, a Punta Corna, e spera di far rivivere le sue miniere. Come più di cent'anni fa, quando ci si affidava a Santa Barbara, protettrice di chi lavorava con questi martelli o poco più. A Usseglio la Fabbrica d'Azzurro produceva il cobalto, allora usato per vernici e colorazioni e oggi di nuovo prezioso per le batterie delle auto elettriche. Si tratta di un minerale raro, che vale 35 dollari al chilo, tanto da aver mosso l'interesse di una società australiana che ha ottenuto il via libera per esaminare la montagna.

Ma ora il territorio è diviso. C'è chi la ritiene un'opportunità di nuovo lavoro e un antidoto allo spopolamento della montagna. E chi teme ripercussioni sull'ambiente e sul turismo, come a Balme, dove è stata approvata una delibera simbolica contro le estrazioni.

Servizio di Davide Lessi, immagini di Guido Cravero, montaggio di Giulia Parenti. Interviste a: Domenico Bertino, volontario Ecomuseo Margone Usseglio; Silvio Ferro Famil, albergatore; Pier Mario Grosso, sindaco di Usseglio; Gianni Castagneri, sindaco di Balme; Guido Rocci, gestore rifugio