Viaggio nelle cantine di corso Vigevano: qui lo spaccio è controllato dalla mafia nigeriana

L'esasperazione di Dino, uno degli abitanti di corso Vigevano, nel trovare all'ingresso delle cantine un tossicodipendente che ci ha passato la notte, racconta cosa vuol dire convivere con la mafia nigeriana a Torino che ha fatto di questi spazi il covo della rete dello spaccio.

L'ultima operazione della squadra mobile della Polizia ha smantellato la cupola della gang degli Eiye, uno dei cult della mafia nigeriana più potente in Italia: 16 mandati di cattura, di cui 11 eseguiti, ma cinque persone sono ancora latitanti. “La gente ha paura - raccontano gli abitanti - C'è chi non scende più in cantina perché i criminali le usano per i loro affari”.